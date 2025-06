Calciomercato Milan, Allegri detta l’agenda: cinque i nomi nel mirino, sintonia totale con Tare

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri detta l’agenda: sono cinque i nomi sul taccuino, sintonia totale con Tare. Ultime

Mentre il calciomercato Milan estivo continua a scaldare i motori, il Milan, dopo una prima fase di offseason caratterizzata da un mercato in uscita con esiti alterni, sta ora concentrando le sue energie sulle trattative in entrata. A meno di un mese dal raduno precampionato, la dirigenza rossonera, guidata da un Massimiliano Allegri sempre più protagonista, è pronta a operare con intelligenza e precisione, ascoltando attentamente le indicazioni del suo “lupo di mare”. È il Corriere dello Sport a fare il punto della situazione questa mattina, con un titolo eloquente: “Milan, Max ha le idee chiare: ne vuole cinque“.

Il quotidiano romano sottolinea come i rossoneri siano pronti a una vera e propria rivoluzione, mettendo a disposizione di Allegri i giocatori necessari per rilanciare il Diavolo e tornare a competere ai massimi livelli. La collaborazione tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Tare è strettissima, con Allegri che ha già condiviso le sue idee per rinforzare il gruppo. Le sue richieste sono chiare e mirate a rafforzare ogni reparto della squadra.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Milan è alla ricerca di cinque rinforzi chiave. Nello specifico, la lista della spesa di Allegri prevede un difensore centrale, due terzini, un centrocampista di qualità e un attaccante che possa garantire gol e presenza in area. Questa strategia non è casuale, ma riflette la volontà di costruire una rosa più equilibrata, profonda e adatta al credo tattico del tecnico.

Il direttore sportivo Tare, come evidenziato nell’occhiello del Corriere dello Sport, sta lavorando su più tavoli contemporaneamente per accontentare le richieste di Allegri. I nomi che circolano con maggiore insistenza e che sono finiti nel mirino della dirigenza rossonera promettono bene e indicano una chiara direzione strategica. Per quanto riguarda il reparto difensivo, si parla con insistenza di Leoni per la difesa centrale, un giovane talento che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro. Sulle fasce, la priorità è data a due terzini in grado di garantire spinta e copertura: i nomi caldi sono quelli di Zinchenko, un giocatore versatile e di esperienza internazionale, e di un altro elemento che possa completare il pacchetto.

A centrocampo, l’obiettivo è aggiungere un elemento di grande qualità e personalità. Il nome di Xhaka è quello che risuona maggiormente, un giocatore con le caratteristiche ideali per dettare i tempi di gioco e dare equilibrio alla mediana. Infine, per l’attacco, Allegri desidera un terminale offensivo di peso, in grado di finalizzare le azioni e di dare profondità alla manovra. I nomi su cui Tare sta lavorando sono quelli di Lucca e Retegui, entrambi attaccanti con il fiuto del gol e le capacità fisiche necessarie per il campionato italiano.

In sintesi, il Milan è pronto a una nuova fase del suo mercato, focalizzandosi sulle entrate e puntando su giocatori che possano incarnare la visione di Massimiliano Allegri. Le sue idee chiare e la sua collaborazione con Tare rappresentano le basi di questa nuova strategia che mira a rilanciare il Diavolo e a renderlo nuovamente competitivo su tutti i fronti. L’attesa per i prossimi annunci è alta, con i tifosi rossoneri che sperano di vedere presto i volti nuovi che rafforzeranno la loro squadra del cuore.