Calciomercato Milan, ci sarà da risolvere anche la questione Calhanoglu

Il turco Calhanoglu rientra tra le fila dei calciatori ai quali scadrà il contratto in essere col Milan a giugno 2021, i dettagli

Punto fermo inamovibile in ogni progetto tecnico del diavolo, compreso quello futuro, a quanto pare. Gli agenti Hakan Calhanoglu e il Ivan Gazidis, da giugno, dovranno discutere anche il rinnovo del contratto in essere del turco, che scadrà il 30 giugno 2021.

Acqistato dal Milan cinese nell’estate 2017, il turco si è rivelato una pedina inamovibile nei vari scacchieri di Montella, Gattuso, Giampaolo e Pioli, in ogni ruolo del centrocampo: mezzala prima, esterno d’attacco e trequartista, poi.

Con ogni probabilità, il numero 10 farà parte anche del prossimo progetto rossonero in versione americana, soprattutto per la sua duttilità in ogni zona del campo e un contratto non troppo oneroso per le casse del fondo Elliot, ossia 2,5 milioni di euro.