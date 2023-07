Chukwueze Milan, il presidente del Villarreal svela: «Se è come…». Si torna indietro nel tempo per spiegare la trattativa di mercato

Intervistato dal quotidiano AS, il Presidente del Villarreal Fernando Roig Alfonso ha parlato di Chukwueze e della trattativa in corso con il Milan.

Ecco le sue parole: «Non so se il Milan sia interessato a Chukwueze. Ma se l’interesse è lo stesso di quando sono venuti per Musacchio, con il dottor Galliani in testa, e hanno detto che non avevano soldi allora andiamo a casa»