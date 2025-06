Calciomercato Milan, l’attaccante si impunta per restare a Milanello: la sua cessione potrebbe complicarsi. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze ha un obiettivo ben chiaro in mente per la prossima stagione: affermarsi al Milan. L’esterno nigeriano, arrivato in Serie A con un bagaglio di aspettative considerevoli, ha attraversato un periodo di adattamento più lungo del previsto, ma la sua volontà di restare a Milanello e dimostrare il proprio valore è ferma e decisa.

Chukwueze è pienamente consapevole di non aver espresso tutto il suo potenziale nella stagione appena conclusa. Gli sprazzi di classe, le accelerazioni fulminanti e i dribbling ubriacanti si sono alternati a momenti di discontinuità, ma il giocatore è determinato a trasformare le difficoltà incontrate in una molla per il futuro. L’ambiente rossonero, la fiducia dei compagni e la possibilità di lavorare con un nuovo staff tecnico rappresentano per lui stimoli importanti.

Il numero 21 rossonero crede fermamente nel progetto Milan e nella sua capacità di integrarsi appieno nel calcio italiano. La sua intenzione è quella di sfruttare la preparazione estiva per raggiungere la migliore condizione fisica e assimilare al meglio i dettami tattici, mostrandosi all’altezza dell’investimento fatto dal club. Chukwueze vuole essere un protagonista, non solo un’opzione dalla panchina, e la sua motivazione è palpabile.

La permanenza al Milan è per lui una priorità assoluta. Il nigeriano è ansioso di ripagare la fiducia della società e dei tifosi, convinto che la seconda stagione possa essere quella della svolta. La sua speranza è che il club gli conceda il tempo e lo spazio necessari per sbocciare definitivamente, diventando quel fattore determinante sulla fascia destra che il Milan si aspettava al momento del suo acquisto.