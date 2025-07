Calciomercato Milan, quale futuro per Samuel Chukwueze? Mossa di Allegri chiara… Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Samuel Chukwueze potrebbe continuare la sua avventura al Milan per quella che sarebbe la sua terza stagione in rossonero. L’esterno nigeriano, arrivato con grandi aspettative, non ha ancora espresso appieno il suo potenziale, ma la sua permanenza non è affatto esclusa, specialmente considerando il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri.

Chukwueze potrebbe trovare nuove motivazioni e un ruolo più definito. Allegri è noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori, anche quelli che in precedenza hanno faticato ad ambientarsi. Per l’attaccante, questa potrebbe essere l’occasione per un vero e proprio rilancio. Le sue qualità tecniche, la sua velocità e la sua capacità di dribbling sono innegabili, e il Milan spera che Allegri possa tirare fuori il meglio di lui.

In questi primi giorni di preparazione, Chukwueze si è mostrato diligente e concentrato, consapevole di giocarsi una fetta importante del suo futuro. La concorrenza nel reparto offensivo del Milan è elevata, ma il nigeriano ha le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio. La sua permanenza non sarebbe solo una scelta tecnica, ma anche un segnale di continuità e fiducia nel potenziale inespresso del giocatore.

I tifosi rossoneri sperano di vedere finalmente il vero Chukwueze, quello capace di spaccare le partite e di incidere in zona gol, come aveva fatto a tratti al Villarreal. La prossima stagione, con Allegri al timone, potrebbe essere quella della definitiva consacrazione per il numero 21 del Milan.