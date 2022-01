Calciomercato Milan, chiuso l’affare con la Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan e Sampdoria verso la chiusura della trattativa di mercato: a breve dovrebbero esserci i comunicati ufficiali.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la società blucerchiata avrebbe chiuso la trattativa per l’esterno del Milan, Daniele Conti. L’accordo di base sarebbe per un trasferimento di 6 mesi: in settimana le parti si riaggiorneranno per trovare un accordo per un trasferimento id più lunga durata.