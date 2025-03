Calciomercato Milan, attenzione alla mossa per Chiesa: cambia improvvisamente il suo futuro. Le ultimissime sui rossoneri

Come rivelato da Sky Sport, le strade tra il Liverpool e Federico Chiesa dovrebbero separarsi al termine della stagione. L’ex Juventus non non ha convinto Arne Slot, come confermato dalle sole tre presenze in campionato

Da capire dove potrebbe trasferirsi Chiesa nella prossima stagione. Inter e Milan in passato erano sulle sue tracce. Resta da capire se, nei prossimi mesi, possano tentare il grande colpo.