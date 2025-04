Calciomercato Milan, che occasione dalla Premier League: può liberarsi e firmare in Italia. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan è entrato in una fase di studio in vista della prossima stagione. Un’opportunità potrebbe essere rappresentata da Federico Chiesa, attualmente al Liverpool.

L’ex calciatore della Juventus ha collezionato appena quattro presenze in questa Premier League e potrebbe tornare in Italia. In vista del Mondiale del prossimo anno potrebbe pensare di tornare in Italia per trovare maggior minutaggio. I rossoneri ci stanno pensando.