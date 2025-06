Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Cherki! Moncada ci aveva provato, la ricostruzione

Calciomercato Milan, arriva il clamoroso retroscena su Cherki del Lione: Moncada aveva provato ad imbastire una trattativa

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, il calciomercato Milan aveva provato a impostare una trattativa per Rayan Cherki la scorsa settimana, ma il giocatore sembra aver già preso una decisione sul suo futuro. Cherki, infatti, si sarebbe promesso al Manchester City, lasciando intendere che il club inglese potrebbe essere la sua prossima destinazione.

La notizia potrebbe rappresentare un colpo per il Milan, che aveva mostrato interesse per il giovane talento francese. Il club rossonero aveva tentato di avviare una trattativa con Cherki, ma sembra che il giocatore abbia già scelto la sua strada.

Il Manchester City è noto per la sua capacità di attrarre giovani talenti e di offrirgli opportunità di crescita e sviluppo. Cherki potrebbe essere un’ottima scelta per il club inglese, che potrebbe offrirgli la possibilità di giocare ad alto livello e di crescere ulteriormente come giocatore.

La decisione di Cherki di unirsi al Manchester City potrebbe essere influenzata dalle opportunità di gioco e di sviluppo che il club inglese può offrirgli. Il Milan, invece, dovrà continuare la sua ricerca di nuovi talenti per rinforzare la squadra.

In ogni caso, la notizia della promessa di Cherki al Manchester City rappresenta un’interessante sviluppo nel mercato dei trasferimenti, e sarà da seguire con attenzione per vedere come si svilupperà la situazione nei prossimi giorni. Il Milan dovrà essere pronto a reagire e a trovare alternative per rinforzare la squadra, mentre il Manchester City potrebbe essere pronto a ufficializzare l’acquisto del giovane talento francese.