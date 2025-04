Calciomercato Milan, intrigo Santiago Gimenez! Comunicazione del club, può succedere a giugno

Condividi via email

Calciomercato Milan, clamoroso intrigo Santiago Gimenez: l’attaccante messicano potrebbe partire in estate dopo soli 6 mesi

Come riportato da Sport Mediaset, il calciomercato Milan potrebbe prendere una clamorosa decisione in vista della prossima estate per quanto riguarda le uscite.

Santi Gimenez, nonostante i 35 milioni di euro investiti, non è un intoccabile. Davanti a un’offerta di poco al ribasso potrebbe essere ricollocato. O restare al Milan giocandosi una maglia da titolare con Kean, per ora un’idea ma presto qualcosa di più