Calciomercato Milan: cessione a sorpresa! Un big può lasciare i rossoneri negli ultimi giorni della sessione estiva

Come riferito da TeleNord, il Genoa ha messo nel mirino Simon Kjaer per rinforzare la sua difesa in questi ultimi giorni di mercato.

Con le conferme di Tomori, Kalulu e Thiaw, tutti davanti a lui nelle gerarchie di Stefano Pioli (oltre all’imminente arrivo di Marco Pellegrino) il danese potrebbe lasciare il calciomercato Milan a titolo definitivo dopo quattro stagioni.