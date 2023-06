Calciomercato Milan, pronto il piano B per l’attacco: i nomi. Dopo Openda, seguono i nomi di Morata e Scamacca

Il primo nome sulla lista per l’attacco del Milan è Lois Openda del Lens, ma non è l’unico. I rossoneri sono pronti con diversi piani B per il ruolo di centravanti.

I nomi sono quelli di Gianluca Scamacca del West Ham, Alvaro Morata dell’Atletico Madrid e di Marko Arnautovic del Bologna.