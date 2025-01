Calciomercato Milan, Ceccarini rivela: «Ecco tutti i nomi dei rossoneri in uscita a gennaio»

Calciomercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha rivelato quelli che sono i nomi in uscita in casa rossonera

Dalle colonne di TMW, Ceccarini ha fatto il punto sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il mercato del Milan è pronto a entrare nel vivo. Il club rossonero si sta muovendo su più fronti. Quello più caldo è per l’esterno destro dove avanza Walker. Con il giocatore è già stato raggiunto un accordo di massima ora serve trovare l’intesa con il Manchester City. Se l’operazione si concretizzerà come sembra non potrà più essere tesserato Rashford (per il quale tra l’ altro il Manchester United era disposto a contribuire sull’ingaggio in parte minima) e quindi ecco che il Milan sta valutando altri nomi per l’attacco. In questo settore ci sarà sicuramente un innesto, vista la probabile partenza di Jovic. Per il serbo ci sono stati sondaggi di Monaco e Siviglia. Un profilo che piace sicuramente tanto è quello di Joao Felix. I rossoneri stanno cercando di capire se esistono i margini per fare un trasferimento in prestito. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, anche se mancando sei mesi alla fine della stagione una soluzione si può trovare. Intanto il Monza è interessato a Ballo-Touré e Origi. Da capire se si potrà fare visto anche lo stipendio di entrambi. Il Milan per il centrocampo (soprattutto in chiave futura) continua a seguire Bondo, che è cresciuto tanto e potrebbe diventare un obiettivo la prossima estate».