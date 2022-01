Calciomercato Milan, Castillejo-Samp: c’è un problema

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Si complica la trattativa tra Milan e Sampdoria per il trasferimento di Samu Castillejo a Genova. A fare il punto della situazione è la Gazzetta dello Sport:

«Un Diavolo per Giampaolo, con l’ostacolo dell’ingaggio che tiene frenato per ora l’affare. Così appare la pista che può portare Castillejo dal Milan alla Sampdoria. Il furetto spagnolo è un pupillo del neo tecnico blucerchiato, una scelta convinta. Il milanista, dal suo canto, con solo un anno e mezzo di contratto con Via Aldo Rossi, strizza l’occhio e si mostra interessato alle lusinghe della Sampdoria che gli promette una maglia da titolare e l’occasione per dimostrare (con continuità) i numeri e l’estro che lo hanno portato a San Siro. Tutto bello, ma resta l’ostacolo evidente dell’ingaggio fuori dai parametri Samp».