Calciomercato Milan, Ibrahimovic accelera! Inserimento per Casadei, questa la formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic si inserisce nella corsa a Casadei del Chelsea: centrocampista chiesto con la formula del prestito

Importante rivelazione fatta da Tuttosport sul calciomercato Milan per quanto riguarda il centrocampo:

PAROLE – «Per complicare la situazione, sempre ieri ha manifestato un interesse per Casadei pure il Milan, che però è partito in ritardo nei tempi e che vorrebbe il centrocampista in prestito secco (o con diritto): una soluzione, quest’ultima, che come abbiamo scritto non trova apertura fronte Chelsea. In corsa, salvo inserimenti repentini e tali da convincere immediatamente i Blues, restano quindi Toro e Lazio (favorita, a ieri sera)».