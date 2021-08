Calciomercato Milan, l’agente di Pellegri a Casa Milan: Maldini accelera

Calciomercato Milan, l’agente di Pellegri Riso è stato a Casa Milan: Maldini stringe per arrivare a Pietro Pellegri

Il Milan accelera sul mercato. In attesa dell’ufficialità di Alessandro Florenzi, Maldini, come raccolto dalla nostra redazione, ha incontrato a Casa Milan Giuseppe Riso, agente di Pietro Pellegri. Si stringe dunque per l’arrivo dell’attaccante che occuperà il ruolo di terza punta alle spalle di Ibrahimovic e Giroud.

LA FORMULA DEL’AFFARE – Pellegri dovrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto: prima è necessario però che il classe 2001 prolunghi il contratto col Monaco (in scadenza nel 2022) almeno di un anno.