Cambiaso Milan: diverse pretendenti, Giuntoli fissa il prezzo. I rossoneri hanno sondato il terreno per l’ex Bologna

La tourné statunitense sarà il banco di prova per Andrea Cambiaso per convincere Massimiliano Allegri, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Per l’ex terzino del Bologna non mancano gli estimatori. Dopo il sondaggio del Milan, restano in attesa Tottenham e Nottingham Forest. Giuntoli valuta il giocatore 20 milioni: i rossoneri sono avvisati.