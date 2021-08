Calciomercato Milan: cambia la strategia per il centrocampo

Calciomercato Milan: con la possibile conferma di Pobega, la dirigenza rossonera potrebbe virare su altri obiettivi oltre i soliti noti

Le ultime quattro settimane del mercato, dovranno necessariamente vedere il Milan protagonista, considerando le diverse falle numeriche da tappare prima dell’avvio ufficiale della stagione 2021/2022. Tra queste, riscuote notevole importanza la tipologia di calciatore chiamato a rimpolpare la mediana rossonera, a maggior ragione, dopo la sempre più probabile conferma di Tommaso Pobega.

Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, infatti, il possibile veto posto da Pioli su una nuova partenza in prestito per il centrocampista classe 1999, ha evidenziato un cambio di strategia nelle caratteristiche del nuovo nome ricercato per la mediana rossonera: sembrano affievolirsi le candidature di Bakayoko e del francese Kamara, in favore di un mediano più simile, tecnicamente, a Bennacer: brevilineo, abile nel palleggio e capace di dettare i tempi nella zona nevralgica del campo.