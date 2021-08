Calciomercato Milan, dalla Francia: insidia dalla Premier per un obiettivo

Calciomercato Milan: secondo quanto riportato dai media francesi, il Newcastle starebbe per rompere gli indugi su un obiettivo rossonero

Una nuova insidia nella lunga strada che potrebbe condurre il Diavolo da Kamara, obiettivo cerchiato in rosso sui taccuini della dirigenza rossonera da diversi mesi. Secondo quanto riportato dall’Equipe, infatti, il Newcastle vorrebbe dar continuità al proprio ambizioso progetto sportivo rompendo gli indugi sul talento francese del Marsiglia.

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2022, tuttavia, l’OM considera incedibile il proprio centrocampista con spiccate qualità difensive, rifiutando una proposta di ben 14 milioni di euro. Il Milan continua a monitorare la situazione ben consapevole della preferenza del calciatore, desideroso di misurarsi in un club prestigioso come quello rossonero.