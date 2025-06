Calciomercato Milan, decisione presa su Camarda! Dialoghi fitti con Riso, questo lo scenario per la prossima stagione

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno preso una decisione precisa su Francesco Camarda: rinnovo del contratto e prestito

La prossima stagione si preannuncia cruciale per la carriera del giovane talento Francesco Camarda. Il Milan e il suo agente, Beppe Riso, hanno intensificato i colloqui, con tre incontri avvenuti nell’arco di dieci giorni per delineare il futuro del promettente attaccante. L’obiettivo principale è evitare gli errori di gestione della scorsa stagione e assicurare a Camarda il percorso di crescita più idoneo. Queste discussioni, come riportato da Calciomercato.com, hanno messo in luce le strategie per supportare al meglio lo sviluppo del giovane attaccante.

Il Fenomeno Camarda: Un Percorso da Record

Francesco Camarda, classe 2008, è già una figura di spicco nel panorama calcistico italiano. Il suo esordio in Serie A e il debutto in Champions League con il Milan lo hanno consacrato come il più giovane italiano di sempre a scendere in campo nella massima competizione europea. Ma i record non finiscono qui. Lo scorso 9 novembre, la sua presenza da titolare in Cagliari-Milan ha aggiunto un’ulteriore pagina alla sua storia di precocità: è diventato il giocatore di movimento più giovane di sempre a iniziare una partita di Serie A con il Milan, secondo solo al portiere Giuseppe Sacchi (che detiene il primato assoluto dal 1942). Questi successi testimoniano il talento innato e la straordinaria precocità di Camarda, rendendo ogni decisione sul suo futuro ancor più delicata e ponderata.

Rinnovo e Prestito: Il Piano del Milan

Il calciomercato Milan ha raggiunto un’intesa con l’agente di Camarda, Beppe Riso, per il rinnovo contrattuale. L’attuale accordo, in scadenza a luglio 2027, verrà esteso di un ulteriore anno, portando la scadenza a luglio 2028. Contestualmente, è previsto un ritocco dell’ingaggio, che attualmente si attesta a 450 mila euro netti annui più bonus. La firma di Camarda sul nuovo contratto è attesa già all’inizio della prossima settimana, a dimostrazione della volontà del club di blindare il proprio gioiello.

Una volta definito il rinnovo, il Milan intende cedere Camarda in prestito secco. L’obiettivo è individuare la società che offrirà le migliori garanzie progettuali per la sua crescita. L’entourage di Camarda, in particolare, punta a una sistemazione nella massima serie per garantire al ragazzo un’esperienza formativa al più alto livello.

Destinazione Serie A o Serie B? Le Opzioni sul Tavolo

Diverse squadre hanno già manifestato un interesse concreto per Camarda. In Serie A, il Lecce di Pantaleo Corvino ha espresso un forte desiderio di acquisire il giovane attaccante. Nelle prossime ore, sono previsti contatti anche con il Pisa, che potrebbe rappresentare un’alternativa interessante.

Non mancano le opzioni anche in Serie B, dove almeno sei società hanno mostrato interesse. Tra queste, Spezia e Carrarese sembrano essere in una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza. Entro una settimana, come riportato da Calciomercato.com, il futuro di Camarda dovrebbe essere definito, con il Milan e il suo entourage determinati a scegliere la soluzione migliore per il giovane talento rossonero. La posta in gioco è alta: la crescita di Camarda è fondamentale sia per il ragazzo che per il futuro del Milan.