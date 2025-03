Condividi via email

Calciomercato Milan, futuro sempre più incerto per l’attaccante: probabile addio in estate. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato dal Corriere della Sera potrebbero verificarsi nei nuovi movimenti di calciomercato: uno di questi dovrebbe riguardare Francesco Camarda.

L’attaccante classe 2008, nonostante le grandi mosse effettuate dal Monza per prenderlo in prestito, è rimasto al Milan nella sessione di calciomercato invernale. In estate, però, potrebbe andare a cercare spazio altrove: la squadra brianzola lo vuole ancora.