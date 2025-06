Calciomercato Milan, si apre una nuova porta in Serie A per l’attaccante in uscita: proposta concreta da questa squadra. Le ultimissime

Il Lecce sta pensando in grande per il suo attacco e avrebbe messo gli occhi su Francesco Camarda, giovane promessa del Milan. L’idea, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di replicare la felice operazione conclusa tre stagioni fa con Lorenzo Colombo, portando il talentuoso attaccante rossonero nel Salento con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, è noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare giovani talenti, e in Camarda vede un potenziale enorme. La strategia sarebbe chiara: offrire al giovane attaccante la possibilità di giocare con continuità in Serie A, un’opportunità che al Milan, data la forte concorrenza nel reparto offensivo, potrebbe tardare ad arrivare. L’esempio di Colombo, che a Lecce è cresciuto esponenzialmente prima di tornare alla casa madre, è un precedente che infonde ottimismo.

Per Camarda, classe 2008 ma già nel giro della prima squadra rossonera, un trasferimento in prestito al Lecce rappresenterebbe un passo fondamentale per la sua crescita professionale. Potrebbe accumulare minuti importanti, confrontarsi con il calcio dei grandi e affinare le sue indubbie qualità tecniche e realizzative. Un ambiente come quello leccese, con un ds che crede fermamente nei giovani, sarebbe l’ideale per il suo percorso.