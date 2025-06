Calciomercato Milan, tracciata una linea netta sul futuro di Francesco Camarda: succederà a giorni. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Francesco Camarda sembra sempre più lontano dal Milan, almeno per la prossima stagione, e la ragione è duplice. Secondo la Gazzetta dello Sport, la sua permanenza non avrebbe senso né dal punto di vista della prima squadra né per quanto riguarda la sua crescita nel settore giovanile. In Serie A, come terzo attaccante, Camarda non troverebbe il giusto spazio per giocare con continuità, elemento fondamentale per un ragazzo della sua età che ha bisogno di minuti sul campo per svilupparsi. Parallelamente, il Milan Futuro (ex Milan Under 23), retrocessa in Serie D, non può più offrirgli un campionato competitivo e stimolante per la sua evoluzione professionale.

La soluzione più logica e vantaggiosa per tutte le parti, quindi, sarà il prestito. La Serie B si presenta come l’opzione più probabile e idonea, un campionato altamente formativo e spesso trampolino di lancio per giovani talenti. Non è però da escludere l’ipotesi di un prestito in Serie A, in un club che possa garantirgli un minutaggio significativo. Numerosi club hanno già manifestato il loro interesse per il giovane attaccante, attratti dalle sue prestazioni nel finale di stagione. Camarda, infatti, ha dimostrato di possedere l’energia e le qualità necessarie per mettere in difficoltà anche le difese di prima fascia, lasciando intravedere un potenziale notevole.

Prima di un eventuale addio in prestito, però, potrebbe arrivare un passo importante: il rinnovo di contratto per un anno, fino al 2028. Questa mossa blinderebbe il giocatore al Milan a lungo termine, permettendo al club di monitorare la sua crescita altrove e di riaverlo con maggiore esperienza. Sarà un’estate cruciale per definire il percorso di questo promettente attaccante, con l’obiettivo di garantirgli il palcoscenico ideale per fiorire.