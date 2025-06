Calciomercato Milan, due giovani in uscita: dialoghi in corso con lo Spezia, questa la possibile formula dell’operazione

Calciomercato Milan, Bartesaghi e Camarda in uscita: dialoghi in corso con lo Spezia, potrebbero trasferirsi in prestito

Il calciomercato Milan estivo è ufficialmente iniziato, e le squadre sono già al lavoro per delineare le rose in vista della prossima stagione. Tra le formazioni più attive, il Spezia Calcio sta muovendo i primi passi per costruire una squadra competitiva e ambiziosa. Le voci di corridoio si rincorrono, e tra i nomi più interessanti che circolano negli ambienti sportivi liguri, spiccano due giovani talenti del Milan: il difensore Davide Bartesaghi e l’attaccante Francesco Camarda. A riportare l’indiscrezione è il noto giornalista sportivo Longari, che sul suo profilo X ha lanciato l’allarme: “Spezia al lavoro per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Piacciono anche Bartesaghi e Camarda del Milan che sarebbero chiesti in prestito.”

Questa notizia ha subito acceso l’entusiasmo tra i tifosi spezzini, che vedono nella possibile acquisizione di due promesse del calcio italiano un segnale forte e chiaro delle intenzioni della società. Il Spezia, infatti, sembra voler puntare su una linea verde, affiancando all’esperienza di alcuni elementi cardine la freschezza e la voglia di emergere di giovani prospetti. L’operazione, se concretizzata, si configurerebbe come un doppio prestito, formula sempre più utilizzata dai grandi club per permettere ai loro talenti di fare esperienza e maturare in contesti meno pressanti, ma comunque altamente formativi.

Davide Bartesaghi, classe 2005, è considerato uno dei difensori più promettenti del panorama giovanile italiano. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Bartesaghi ha già avuto modo di assaporare il calcio dei “grandi”, collezionando qualche panchina in Serie A e in Champions League con la maglia rossonera. Le sue qualità fisiche, unite a una buona visione di gioco e a una solida tecnica individuale, lo rendono un profilo estremamente interessante. La possibilità di giocare con continuità in una categoria importante come quella che affronterà il Spezia sarebbe fondamentale per la sua crescita e per consolidare le sue doti. Potrebbe rappresentare un rinforzo prezioso per la retroguardia delle Aquile, portando dinamismo e nuove soluzioni tattiche.

Ancor più clamore sta suscitando il nome di Francesco Camarda, anch’egli classe 2008, ma già salito alla ribalta nazionale e internazionale per i suoi numeri stratosferici nelle categorie giovanili. Considerato un “enfant prodige”, Camarda ha infranto record su record con le maglie delle giovanili rossonere, dimostrando un fiuto del gol eccezionale e una maturità fuori dal comune per la sua età. Il suo esordio in Serie A con il Milan lo ha reso il più giovane esordiente nella storia del massimo campionato italiano, un segnale inequivocabile del suo potenziale. Portare Camarda a La Spezia, seppur in prestito, sarebbe un colpo mediatico e sportivo di grande rilievo. Potrebbe offrire al reparto offensivo spezzino una varietà di soluzioni e una capacità di incidere che pochi giocatori della sua età possono vantare. La sua rapidità, il suo dribbling e la sua innata propensione al gol potrebbero infiammare il Picco e regalare emozioni ai tifosi.

L’interesse del Spezia per questi due giovani talenti del Milan sottolinea una strategia precisa: costruire una squadra giovane, dinamica e con ampi margini di crescita. L’idea di puntare su prestiti di giocatori provenienti da grandi club è un modo per alzare il livello tecnico della rosa senza appesantire eccessivamente il bilancio. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa nei prossimi giorni. La concorrenza per accaparrarsi le prestazioni di Bartesaghi e Camarda sarà probabilmente agguerrita, ma il Spezia sembra deciso a giocare le sue carte per portare a casa questi due promettenti talenti. Il lavoro della dirigenza è solo all’inizio, ma le prime mosse lasciano intravedere un mercato ambizioso e ricco di sorprese. I tifosi attendono con ansia ulteriori novità, sperando che i nomi di Bartesaghi e Camarda possano presto colorare di bianco e nero le pagine ufficiali del club.