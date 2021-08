Calciomercato Milan: Caldara oggetto desiderio di un club di Serie A

Mattia Caldara resta uno dei candidati per il mercato in uscita del Milan. Il Torino di Urbano Cairo si sarebbe informato

Mattia Caldara verso l’addio. Il centrale difensivo rossonero potrebbe partire in questa sessione di mercato estiva. Stefano Pioli, ad ogni modo, lo starebbe valutando, ma il suo futuro a Milanello resterebbe incerto.

Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport, il Torino avrebbe chiesto informazioni al Milan per l’ex Atalanta. Il club di Via Aldo Rossi, però, lo girerebbe solamente in prestito con obbligo o in via definitiva. Su Caldara anche il Venezia, ma più defilato.