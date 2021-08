Calciomercato Milan, caccia al trequartista: Sarabia e Corona nel mirino

Prosegue la ricerca del Milan per un trequartista, alla lista di nomi si aggiungono anche Jesus Corona e Pablo Sarabia

Un profilo duttile in grado di agire con efficacia tanto sulla trequarti centrale quanto sul binario di destra. È il tipo di giocatore che il Milan sta cercando assicurarsi per rinforzare la rosa di mister Pioli.

Secondo la Gazzetta dello Sport sul taccuino di Maldini e Massara ci sono i nomi di Jesus Corona e Pablo Sarabia. Per il 28enne messicano il Porto valuta offerte non inferiori ai 20 milioni. Diversa invece la situazione dello spagnolo che potrebbe lasciare il Psg anche in prestito, ma ha un ingaggio elevato.