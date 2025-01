Calciomercato Milan, Bucciantini consiglia i rossoneri: «Il primo acquisto dovrebbe essere un profilo di questo tipo»

Calciomercato Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha consigliato i rossoneri: il primo acquisto dovrebbe essere un centrocampista

Ospite a Sky, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato così le mosse del calciomercato Milan:

PAROLE – «Antonio Conte ti fa vedere il suo atteggiamento con alcuni giocatori forti che ha avuto, l’ultimo Kvara. Non è che uno per forza vuole cambiarti il DNA. Ad un certo punto dice: ‘Io ci ho provato’. Non mi hai dato, vado avanti con altri. Nel Milan si è invece deciso di tenere i migliori, perché seppur la discontinuità, erano quelli che avevano riportato lo scudetto e tutto. Sul Milan devo ancora vedere una serie, di indizi, di messaggi, che vanno tutti dalla stessa parte. Io continuo a vedere un po’ di confusione. Anche in questi giorni che il Milan va in campo, lo guardi, e non sai se stanno cercando un centravanti, un’ala sinistra, un’ala destra, un centrocampista, un terzino. Per me il Milan deve comprare un centrocampista come prima cosa. Walker? È un ruolo dove in estate hanno deciso di comprare un giocatore al posto del capitano sei mesi fa. Emerson Royal è in difficoltà, ma si torna sempre lì. Io devo riconoscere una società. Se riconosco una società prima o poi trovo anche la squadra. Nel MIlan ci sono giocatori forti, è una squadra che ha fatto 80 punti, ha vinto il campionato, però ha sottovalutato i Tonali, i Kessiè, che se ne sono andati».