Calciomercato Milan: Brozovic ha deciso il suo futuro, le ultime

Vista la scadenza di contratto a giugno, il Milan si sarebbe fatto avanti per Brozovic: ipotesi subito scartata dal croato

Nella giornata di oggi è previsto un primo incontro tra le parti per cominciare a mettere le basi per il rinnovo di Marcelo Brozovic. Il contratto del croato andrà in scadenza il prossimo giugno e diversi club si sarebbero già fatti avanti per prelevarlo a costo zero. E tra questi ci sarebbe anche il Milan.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, i rossoneri sarebbero già una pista da scartare. La decisione sarebbe arrivata direttamente da Brozovic che avrebbe comunicato a chi ne cura gli interessi di non prendere informazioni su un eventuale interesse da parte del Milan.