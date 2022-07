Calciomercato Milan: Brescianini e Plizzari verso la Reggina

Calciomercato Milan: Marco Brescianini e Alessandro Plizzari verso il trasferimento alla Reggina. Le ultime

Potrebbe essere alla Reggina il futuro di due giovani del Milan. Come riportato da Tuttosport, Marco Brescianini potrebbe trasferirsi in Calabria dopo aver svolto tutto l’inizio di raduno a Milanello con i rossoneri. Si punta per lui ad un percorso in stile Pobega.

Diversa la situazione per Alessandro Plizzari, che potrebbe addirittura partire a titolo definitivo in amaranto. Per lui non c’è ancora l’accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2023.