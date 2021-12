Calciomercato Milan: Bremer sempre nel mirino di Paolo Maldini

Bremer, come Milenkovic, è uno dei giocatori più seguiti dal Milan. Il difensore del Torino piace a diversi club italiani

Bremer, come Milenkovic, è uno dei giocatori più seguiti dal Milan. Il difensore del Torino piace a diversi club italiani, tra cui l’Inter, la Lazio e il Napoli. I rossoneri vogliono trovare un degno sostituto di Simon Kjaer, dunque potenzialmente titolare.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport, Cairo per lasciarlo partire chiede non meno di 25 milioni di euro, visto che il contratto del brasiliano scade il 30 giugno 2023. Non sarà facile. Prima sarebbe fondamentale cedere alcuni esuberi come Castillejo e Conti per accumulare ancor più il tesoretto per il mercato in entrata.