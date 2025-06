Calciomercato Milan, Urbano Cairo piomba sul centrocampista: vuole regalarlo il prima possibile a Baroni. Le ultimissime sui rossoneri

Il Torino si prepara a una vera e propria rivoluzione in mezzo al campo. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, la dirigenza granata ha messo in cima alla lista delle priorità il completo rifacimento del proprio centrocampo, un reparto che necessita di forze fresche e di qualità per affrontare la prossima stagione. Tra i nomi che circolano con insistenza, spicca quello di Warren Bondo, giovane e promettente centrocampista del Milan.

La situazione contrattuale di diversi elementi attuali e la necessità di innestare dinamismo e visione di gioco spingono il ds Vagnati a sondare il mercato con grande attenzione. L’obiettivo è costruire un reparto mediano che possa garantire solidità in fase difensiva e allo stesso tempo supportare efficacemente la manovra offensiva. Bondo, classe 2003, rappresenta un profilo particolarmente interessante per il club piemontese. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato sprazzi di grande talento e una notevole maturità in campo, caratteristiche che lo rendono appetibile per una squadra che vuole puntare su giovani prospetti dal sicuro avvenire.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe essere aperto a valutare un’offerta per Bondo, specialmente se il giocatore non dovesse rientrare a pieno nei piani del nuovo tecnico o se si presentasse un’opportunità di plusvalenza interessante. Per il Torino, acquisire un elemento con le sue potenzialità significherebbe assicurarsi un tassello importante per il futuro, capace di crescere e affermarsi nel contesto del calcio italiano. L’interesse per Bondo si inserisce in una strategia più ampia di ringiovanimento e potenziamento della rosa, con l’obiettivo di rendere il Torino una squadra più competitiva e proiettata verso traguardi ambiziosi. I prossimi giorni saranno cruciali per capire se l’affare potrà concretizzarsi e se il giovane talento rossonero vestirà la maglia granata.