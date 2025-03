Condividi via email

Calciomercato Milan, il Bologna ha preso la decisione su Calabria: il suo futuro sarà questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è atteso da grandi cambiamenti in estate. La prossima sessione di calciomercato vedrà tanti movimenti, sia in entrata che in uscita. Una di queste sarà quasi sicuramente la cessione definitiva di Davide Calabria al Bologna.

L’ex capitano del Milan si è calato alla perfezione nella realtà felsinea ed è pronto a rimanere. Come riportato da Repubblica il rinnovo fino al 2027 è ai dettagli.