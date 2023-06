Calciomercato Milan, Berardi: rossoneri frenati, ecco i due motivi. L’età è il primo ostacolo, l’altro riguarda il prezzo

Il Milan cerca un esterno destro d’attacco. Sono tanti i nomi in ballo, ma quello che piace di più è Domenico Berardi.

Secondo La Gazzetta dello Sport, sono due gli ostacoli per il giocatore del Sassuolo. Con i suoi 29 anni, non rientra nel progetto di giovani di RedBird. L’altro ostacolo è il prezzo: 30 milioni per il calciatore azzurro.