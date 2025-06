Calciomercato Milan, assalto pronto! Tare all’angolo, offerta che fa tremare i polsi

Condividi via email

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco è pronto all’assalto di Rafael Leao: offerta sul piatto che potrebbe far vacillare Igli Tare

Secondo fonti vicine al club tedesco, il Bayern Monaco ha avviato un’indagine ufficiale per valutare la possibilità di ingaggiare Rafael Leão, l’ala sinistra del Milan. Questa mossa suggerisce che il club tedesco è seriamente interessato a ingaggiare il giocatore portoghese e potrebbe essere disposto a investire una cifra significativa per assicurarsi i suoi servizi.

Alcune fonti riportano che il Bayern Monaco sarebbe pronto a offrire oltre 80 milioni di euro per ingaggiare Rafael Leão, una cifra che potrebbe essere difficile da rifiutare per il calciomercato Milan. Se il club tedesco riceverà una risposta positiva all’inchiesta, potrebbe iniziare i colloqui ufficiali con il Milan per discutere i dettagli del trasferimento.

Rafael Leão sembra essere uno dei nomi principali nella lista del Bayern Monaco per rinforzare l’ala sinistra della squadra. Secondo alcune fonti, il giocatore potrebbe essere interessato a unirsi al Bayern Monaco, ma le condizioni personali non sembrano essere un problema nell’accordo. È stato riportato che Rafael Leão vuole lasciare il Milan quest’estate e ha già informato i suoi agenti di cercare un nuovo progetto in un nuovo club.

La ricerca di un’ala sinistra è diventata una priorità per il Bayern Monaco dopo che il club non è riuscito a ingaggiare Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, che si è accordato con il Liverpool FC. La possibilità di ingaggiare Rafael Leão potrebbe rappresentare un’opzione interessante per il Bayern Monaco, che potrebbe rafforzare la propria squadra con un giocatore di talento.

La situazione è importante da tenere d’occhio, poiché la partenza di Rafael Leão dal Milan è una possibilità concreta e il Bayern Monaco ha appena avviato un’indagine ufficiale. Se il trasferimento dovesse andare in porto, potrebbe avere un impatto significativo sulle dinamiche della squadra e del campionato. Il Bayern Monaco sembra essere determinato a ingaggiare Rafael Leão e potrebbe essere disposto a fare un’offerta significativa per assicurarsi i suoi servizi.