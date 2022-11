Calciomercato Milan, Ballo-Tourè verso la cessione: la situazione

Fodè Ballo-Tourè è uno dei papabili partenti nel Milan nel prossimo calciomercato di gennaio. Il terzino senegalese ha le valigie in mano

Tra i prossimi partenti al Milan c’è Fodè Ballo-Tourè. Il terzino senegalese ha le valigie in mano e nel prossimo calciomercato invernale potrebbe salutare Milanello.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il classe ’97 è chiuso in rossonero dall’insostituibile Theo Hernandez. Per lui le possibili destinazioni sono un ritorno in Francia o una nuova avventura in Turchia.