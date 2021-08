Calciomercato Milan: Adli si allontana. Ecco l’alternativa

Calciomercato Milan: la trattativa per Adli si fa sempre più complicata ma i rossoneri trattano. Ecco l’alternativa dalla Germania

Sono lunghe ore di trattativa in chiave calciomercato tra Milan e Bordeaux alla ricerca di un accordo per il cartellino di Adli, ma attualmente il trasferimento del centrocampista classe 2000 sembra allontanarsi sempre di più: le pretese del club francese superano i 10 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dalla società rossonera.

In caso di fumata nera, però, Maldini e Massara potrebbero virare, come riporta il Corriere dello Sport, su Florian Grillitsch, 26enne in forza all’Hoffenheim. Un profilo che sembrerebbe piacere al Milan, ma ancora considerato come un’alternativa a Bakayoko e Adli.