Calciomercato Milan: il Bayern Monaco fa sul serio per l’attaccante. Ultime

Ultime sul calciomercato del Milan: il Bayern Monaco fa sul serio per l’attaccante. È la priorità dei bavaresi

Il Milan segue anche Julian Alvarez, gioiello emergente del River Plate. Non manca però la concorrenza: il Bayern Monaco, in particolare, sembra intenzionato a fare sul serio per l’attaccante argentino.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, lattaccante argentino sarebbe una priorità per il Bayern: i bavaresi preferirebbero Alvarez ad Adeyemi ed addirittura Haaland, soprattutto per costi e concorrenza. Maldini è avvisato.