Calciomercato Milan: arrivano conferme dalla Francia per Thauvin

Da oltralpe arrivano delle conferme sull’esterno francese che sicuramente non rinnoverà con il Marsiglia; Milan alla finestra.

Come già riportato nei giorni scorsi, il Milan starebbe seguendo l’evoluzione del rapporto tra Florian Thauvin e l’Olympique Marsiglia. L’esterno offensivo 27enne andrà in scadenza di contratto il prossimo anno ed il club transalpino conta di metterlo sul mercato in questa sessione per incassare qualcosa dalla sua cessione.

A tal proposito arrivano delle conferme dall’emittente francese RMC Sport che conferma come Thauvin non rinnoverà il suo contratto e di come la dirigenza rossonera stia seguendo la situazione per eventualmente fare un tentativo in estate.