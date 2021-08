Calciomercato Milan, l’Atalanta su Conti: ecco il motivo

Calciomercato Milan, l’Atalanta ha bussato alla porta di Maldini per il ritorno di Andrea Conti: c’è un motivo preciso dietro l’interesse

Si muove il mercato intorno ad Andrea Conti. Come riferito da tuttomercatoweb infatti, sul terzino rossonero, fuori dai piani tecnici di Pioli e dunque in uscita, c’è stato un importante sondaggio dell’Atalanta. Il ritorno è possibile per una motivazione precisa.

IMPORTANZA PER LE LISTE – Conti è cresciuto nel vivaio atalantino (sarebbe dunque un ritorno) e farebbe comodo per le liste del club orobico. Il primo obiettivo era Zappacosta ma l’imminente passaggio alla Fiorentina ha acceso la pista Conti. Ed occhio all’incrocio con Ilicic…