Calciomercato Milan, Ambrosini non ha dubbi: «Per me loro due sono intoccabili. Su Tare e il nuovo allenatore...»

Calciomercato Milan, Massimo Ambrosini ha dichiarato incedibili Reijnders e Maignan e non solo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Massimo Ambrosini ha dato questo consiglio al calciomercato Milan e non solo:

PAROLE – «Tare? E’ una persona seria che ha grande cultura di calcio. Mi ha stupito un po’ come è arrivata la scelta di Tare, pare ci sia stato anche un confronto tra alcune parti della società. Tare non risolve tutto, deve entrare in un certo tipo di ambiente. Se Tare ha accettato è perchè ha avuto delle rassicurazioni sul suo ruolo. Se hanno deciso di prenderlo secondo me è perchè hanno intenzione di dargli una certa autonomia, altrimenti non lo avrebbero preso. Reijnders? Se dovessi vendere un big, l’ultimo che mi verrebbe in mente è Reijnders. Anche Maignan lo incateno. Mi sembra una personalità forte, non vedo come non possa essere un punto di riferimento. Se il Milan non ha bisogno di vendere come ha detto Furlani, se arriva un’offerta per Reijnders non ti siedi nemmeno al tavolo. Nuovo allenatore? Difficile che Conte possa arrivare al Milan. La mia sensazione è che il Milan voglia prendere Italiano, anche se non sarà facile strapparlo al Bologna che sta trattando il rinnovo. Il nome di De Zerbi mi stuzzica molto, è uno che può ridare l’anima al Milan. Ha l’ambizione per poter allenare un grande club come il Milan».