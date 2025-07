Calciomercato Milan, Allegri decisivo per il possibile approdo di Vlahovic: il loro rapporto… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo in rotta con la Juventus. Il club bianconero sta cercando una soluzione per il futuro del giocatore, e i rossoneri potrebbero approfittarne. A spingere per un eventuale affondo del Milan c’è un insospettabile: Massimiliano Allegri.

Nonostante un rapporto fatto di alti e bassi, l’ex tecnico della Juventus ha sempre avuto un’ottima intesa con Vlahovic. Un legame profondo, quasi amicale, che è proseguito anche nell’ultimo anno, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. La rosea, infatti, stamattina ha dedicato un approfondimento alla questione con il titolo: “Gol, sostituzioni e… le sfide su punizione. Che intesa con Allegri”.

La reciproca stima tra Allegri e Vlahovic è stata ribadita dallo stesso allenatore livornese durante la sua recente conferenza stampa di presentazione, in cui ha elogiato il suo ex pupillo. Questo stretto rapporto potrebbe rappresentare un fattore chiave per il futuro di Vlahovic e un’opportunità interessante per il Milan, che cerca rinforzi di qualità per il reparto offensivo.