Mercato Milan, intesa vincente Allegri-Vlahovic: il serbo vede Milanello perchè... Il retroscena

Mercato Milan, l’intesa vincente tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic potrebbe essere decisiva per l’arrivo del serbo a Milanello

Il calciomercato Milan, sotto la guida del neo-Direttore Sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta seguendo con estremo interesse la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ai ferri corti con la Juventus e il suo futuro a Torino sembra ormai segnato da una frattura insanabile con la dirigenza bianconera. Questa situazione di stallo apre scenari intriganti per il club rossonero, che vede in Vlahovic un potenziale rinforzo di primissimo piano per l’attacco.

Attualmente, si prospettano due possibili soluzioni per il destino di Vlahovic. La prima, seppur complessa, prevede la risoluzione del contratto che lo lega alla Juventus. Tuttavia, le richieste economiche del giocatore e del suo entourage per una buonuscita sono considerate, al momento, eccessivamente elevate. La seconda opzione, e forse la più realistica per il Milan, è l’acquisto del cartellino a un prezzo di saldo. Con il contratto di Vlahovic in scadenza nel 2026, ovvero tra appena un anno, la Juventus si troverebbe nella posizione di dover cedere il giocatore a condizioni vantaggiose per evitare di perderlo a parametro zero.

A spingere con forza per un affondo deciso del Milan su Vlahovic c’è proprio il nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina con il titolo “Gol, sostituzioni e… le sfide su punizione. Che intesa con Allegri”, il rapporto tra l’allenatore livornese e l’attaccante serbo è sempre stato ottimo, nonostante gli alti e bassi tipici di una stagione calcistica. La rosea sottolinea come nell’ultimo anno i due siano rimasti in stretto contatto, quasi come veri e propri amici, a testimonianza di un legame che va oltre il semplice rapporto professionale.

Durante la sua conferenza stampa di presentazione al Milan, Allegri ha avuto parole di grande elogio per il suo ex giocatore, evidenziando come, anche nei momenti di maggiore difficoltà, abbiano saputo costruire un rapporto sincero e diretto. Questa sintonia profonda potrebbe rivelarsi un fattore determinante nella trattativa per portare Vlahovic a Milanello. La presenza di Allegri sulla panchina rossonera, infatti, potrebbe convincere il serbo a scegliere il Milan, sapendo di poter contare su un tecnico che lo conosce bene, lo stima e sa come tirare fuori il meglio dalle sue qualità.

L’arrivo di Vlahovic rappresenterebbe un segnale forte delle ambizioni del Milan e della nuova gestione Tare-Allegri. Un attaccante con le sue caratteristiche fisiche e il suo fiuto per il gol sarebbe l’innesto ideale per un reparto offensivo che punta a dominare in Italia e in Europa. La trattativa è complessa, ma il Milan è determinato a esplorare ogni via per portare a termine quella che potrebbe essere una delle operazioni di mercato più importanti dell’estate. Tutti gli occhi sono ora puntati sulle prossime mosse di Igli Tare e sul desiderio di Massimiliano Allegri di riabbracciare il suo pupillo.