Calciomercato Milan, Allegri lo congeda: lascerà Milanello, c’è la Premier nel futuro

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri congeda Fikayo Tomori: il centrale inglese non rientra nei piani del tecnico livornese

Il futuro di Fikayo Tomori al Milan sembra sempre più incerto, con il difensore inglese che potrebbe presto fare ritorno in Premier League. Secondo quanto riportato da TBR Football, il calciomercato Milan avrebbe informato il giocatore che difficilmente rientrerà tra i titolari inamovibili sotto la guida del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, il cui arrivo sulla panchina rossonera sta delineando nuovi scenari tattici e gerarchie.

La notizia di un possibile addio di Tomori non è del tutto nuova. Già a gennaio, il difensore era stato al centro di intense voci di mercato, con diversi club inglesi, tra cui il Tottenham, che avevano sondato il terreno per accaparrarselo. In quell’occasione, Tomori aveva ribadito la sua volontà di restare a Milano, sottolineando il suo attaccamento al club e l’ambiente in cui si sente a casa. Tuttavia, la situazione sembra essere cambiata radicalmente con l’avvicendamento in panchina e le indicazioni ricevute direttamente dal Milan.

L’arrivo di Allegri, un tecnico noto per la sua predilezione per difensori con caratteristiche specifiche, potrebbe aver portato il Milan a considerare altre opzioni per il centro della difesa. Sebbene Tomori abbia dimostrato in passato le sue qualità di rapidità, forza fisica e capacità di lettura del gioco, le sue prestazioni nell’ultima stagione sono state altalenanti, complici anche alcuni infortuni. Questo potrebbe aver contribuito a una valutazione differente da parte della nuova gestione tecnica.

L’Inghilterra, patria di Tomori e campionato da cui proviene, appare come la destinazione più probabile. Il difensore non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare a giocare in Premier League a tempo pieno, e l’interesse nei suoi confronti è palpabile. La lista dei club in lizza, secondo TBR Football, è lunga e prestigiosa: Tottenham, Newcastle, Everton, Crystal Palace e West Ham sono tutti interessati a lui.

Il Tottenham, in particolare, aveva già manifestato un forte interesse a gennaio e potrebbe tornare alla carica con maggiore convinzione. Il Newcastle, ambizioso e in cerca di rinforzi di alto livello, vedrebbe in Tomori un innesto ideale per la propria retroguardia. Anche Everton, Crystal Palace e West Ham, desiderosi di elevare il livello delle rispettive difese, considererebbero Tomori un acquisto di spessore, capace di portare esperienza e solidità.

Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di svendere il proprio difensore. Tomori è arrivato a Milano dal Chelsea per circa 28 milioni di euro (dopo un prestito iniziale) e ha un contratto che lo lega ai rossoneri fino a giugno 2027. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro, e il Milan cercherà di massimizzare il profitto da una sua eventuale cessione.

L’addio di Fikayo Tomori, se dovesse concretizzarsi, segnerebbe la fine di un capitolo importante per il Milan e aprirà le porte a un nuovo innesto difensivo per la squadra di Allegri. Nel frattempo, il difensore inglese si prepara a valutare le numerose offerte provenienti dalla Premier League, in attesa di definire il suo futuro.