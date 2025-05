Calciomercato Milan, Allegri si muove in prima persona per Theo: sullo sfondo c’è quest’offerta… Le ultimissime sui rossoneri

Il calciomercato Milan, con l’arrivo di Max Allegri e Igli Tare, sta entrando nel vivo. Uno dei grandi nodi da sciogliere sarà capire che cosa fare con Theo Hernandez, il cui futuro è ancora incerto.

La trattativa per il rinnovo del contratto di Hernandez, che scade nel 2026, è ferma da mesi. Tare e Allegri vorrebbero parlare direttamente con lui per capirne le intenzioni per la prossima stagione. Le porte del Milan non sono ancora chiuse per Hernandez, anche se l’entourage sta sondando il mercato, specialmente quello arabo con l’Al Hilal.