Calciomercato Milan, Allegri lo chiama! Tentazione forte, possono ritrovarsi a Milanello? Ultime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri in costante contatto con Adrien Rabiot: il centrocampista francese è fortemente tentato

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta per chiudere la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e l’arrivo di Luka Modric da svincolato, ma il club rossonero non si fermerà qui per quanto riguarda il centrocampo. Massimiliano Allegri ha chiesto una mezzala fisica, con buona tecnica e capace di segnare.

Uno dei nomi principali è Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia e pupillo del tecnico livornese, che ha già allenato ai tempi della Juventus. Rabiot ha un contratto fino al 2026 e il Marsiglia potrebbe cederlo per circa 10,5 milioni di euro, ma l’ostacolo principale sarebbe il suo ingaggio elevato, che arriva a circa 6 milioni a stagione grazie ai bonus. Altri nomi sulla lista del Milan sono Nicolò Rovella e Matteo Guendouzi della Lazio, oltre a Raphael Onyedika del Bruges, che occuperebbe uno slot come extracomunitario. Il ds Igli Tare sta valutando attentamente tutti questi profili per trovare il rinforzo giusto per la squadra.