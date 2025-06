Calciomercato Milan, Allegri cambia il futuro di Pobega! Messaggio al centrocampista, cambiano gli scenari

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri può cambiare il futuro di Tommaso Pobega: l’italiano potrebbe rimanere in rossonero

La stagione calcistica volge al termine e con essa si aprono le danze del calciomercato. Uno dei nomi che sta animando le discussioni in casa Bologna e il calciomercato Milan è quello di Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista, attualmente in prestito al club rossoblù, ha mostrato buone cose sotto la guida di mister Italiano, guadagnandosi la stima della dirigenza felsinea. Tuttavia, come riportato da Daniele Longo, il suo futuro è tutt’altro che definito, con un nodo cruciale rappresentato dal costo del suo cartellino.

Nonostante l’apprezzamento, la cifra fissata per il suo riscatto si profila come un ostacolo insormontabile per le casse del Bologna: 12 milioni di euro sono ritenuti eccessivi dalla società rossoblù, che sta valutando attentamente ogni mossa in vista della prossima finestra di mercato.

Questa valutazione economica, di fatto, apre scenari interessanti per il Milan, proprietario del cartellino di Pobega. Le possibilità che il centrocampista torni a Milanello per rimanerci sono concrete e sempre più alte. Negli ambienti rossoneri, infatti, Tommaso Pobega gode di una particolare stima, e la sua crescita in un ambiente stimolante come quello bolognese non è passata inosservata. Un fattore determinante in questo possibile rientro è l’apprezzamento del tecnico, Massimiliano Allegri, che sembra vedere in Pobega un elemento utile e funzionaleal suo progetto tattico. Il suo profilo di centrocampista box-to-box, capace di abbinare quantità e qualità, si adatterebbe bene alle esigenze del Milan, che cerca proprio giocatori in grado di garantire equilibrio e dinamismo in mezzo al campo.