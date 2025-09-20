Calciomercato Milan, futuro incerto per Maignan: Allegri prepara il colpo a sorpresa? Può tornare di moda lui in estate

Calciomercato Milan, resta incerto il futuro di Mike Maignan: Suzuki sul taccuino ma Allegri può ripensare a Mattia Perin

Il mondo del calcio non si ferma mai e i grandi club lo sanno bene. Nonostante la stagione sia nel vivo, i vertici societari sono già proiettati al prossimo calciomercato estivo, in particolare quello del 2026. Il calciomercato Milan, forte di una struttura solida e lungimirante, sta già pianificando le prossime mosse. Uno dei nodi cruciali da sciogliere riguarda il futuro del portiere titolare, Mike Maignan.

Il contratto del portiere francese scade tra soli nove mesi e, a oggi, le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo. Le voci che circolano, soprattutto dall’Inghilterra, dipingono uno scenario in cui Maignan si allontana sempre di più da Milano. Il Chelsea, in particolare, viene indicato come la sua possibile prossima destinazione, un interesse che risale già alla scorsa estate. L’eventuale partenza di un giocatore di tale calibro a parametro zero sarebbe una perdita significativa per il club rossonero, che dovrebbe quindi trovare un sostituto all’altezza.

La questione del portiere è di vitale importanza e, come riportato da Calciomercato.it, in casa Milan si sta già lavorando per individuare il profilo ideale. A tal proposito, il nome di Suzuki del Parma è emerso tra i papabili, ma il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri potrebbero avere idee diverse. Proprio il ruolo di Allegri in questa scelta si preannuncia decisivo. L’allenatore livornese, noto per la sua esperienza e per l’attenzione che riserva al ruolo del portiere, ha sempre avuto voce in capitolo nelle decisioni di mercato in questo settore.

Allegri, che in passato ha avuto modo di lavorare con portieri di altissimo livello, potrebbe puntare su un profilo che conosce già e di cui si fida ciecamente. Il nome che sta prendendo sempre più piede è quello di Mattia Perin. L’estremo difensore pontino, attualmente alla Juventus, rappresenta una soluzione intrigante. Perin, che ha già lavorato con Allegri proprio alla Juventus, è un portiere esperto, affidabile e pronto a calarsi nel ruolo di titolare.

Con una valutazione di mercato accessibile, tra i 3 e i 4 milioni di euro, e un contratto in scadenza nel 2027, Perin potrebbe essere la scelta ideale per il Milan. L’anno scorso, il portiere aveva già espresso il desiderio di lasciare la Juventus per ritrovare un ruolo da protagonista, e l’occasione rossonera potrebbe essere quella giusta per rilanciare la sua carriera. Con Maignan ai box per un problema al polpaccio, il Milan si trova di fronte a una decisione cruciale. Se il francese, dopo aver difeso la porta rossonera per 167 partite fino a questo momento, dovesse davvero lasciare il club a costo zero, Perin potrebbe rappresentare la soluzione perfetta. La sua esperienza permetterebbe al club di avere un portiere di sicuro affidamento per almeno un paio d’anni, offrendo allo stesso tempo il tempo necessario per far crescere un giovane promettente come Torriani.