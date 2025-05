Calciomercato Milan, Allegri pronto a rilanciarlo! Incredibile spiffero, il tecnico ha questa convinzione

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri è pronto a rilanciare Pavlovic nella prossima stagione: il tecnico ha una convinzione precisa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è convinto di poter migliorare le prestazioni di Pavlovic, apprezzando la sua grinta e le doti fisiche. Tuttavia, il tecnico livornese vorrebbe aggiungere un centrale al reparto difensivo, soprattutto se dovesse partire almeno uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw.

Allegri sembra vedere del potenziale in Pavlovic e crede di poterlo valorizzare ulteriormente, ma ritiene anche che il Milan abbia bisogno di un rinforzo in difesa per essere più solida e competitiva. La possibile partenza di uno dei due difensori titolari potrebbe accelerare la ricerca di un nuovo centrale per il calciomercato Milan.