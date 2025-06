Calciomercato Milan, attenzione alla clausola rescissoria di Dybala: il prezzo fa gola. Il rapporto con Allegri… Le ultimissime

Il nome di Paulo Dybala torna a infiammare il mercato italiano, e questa volta, a far sognare i tifosi del Milan è la sua clausola rescissoria. L’attaccante argentino, pilastro della Roma, possiede una particolare clausola nel suo contratto che lo rende un obiettivo concreto e potenzialmente accessibile per i rossoneri, pur con le dovute complessità. Inoltre gode di un grandissimo rapporto con Allegri.

La clausola rescissoria di Dybala è scattata in automatico a partire dal 1° luglio (fino alla fine del mese di luglio), data in cui è iniziata la sua validità per i club italiani ed esteri. Per le squadre italiane, la cifra da versare per liberare la “Joya” è di 12 milioni di euro.

L’opportunità è ghiotta per il Milan, che da tempo cerca un trequartista di qualità o un attaccante esterno capace di fare la differenza con giocate individuali e un’elevata visione di gioco. Le qualità tecniche, l’esperienza e il carisma di Dybala si sposerebbero perfettamente con le esigenze del Diavolo, che mira a rafforzare il reparto offensivo con un giocatore di comprovato talento.

Tuttavia, l’operazione non è esente da ostacoli. Il primo riguarda l’ingaggio di Dybala, che percepisce uno stipendio significativo. Il Milan dovrà valutare attentamente se la sua politica salariale sia compatibile con le richieste dell’argentino e del suo entourage. Un altro aspetto da considerare è la volontà del giocatore: nonostante la clausola, Dybala potrebbe preferire rimanere a Roma, dove è un idolo dei tifosi e un punto di riferimento per il progetto di Daniele De Rossi.

Infine, la concorrenza. Sebbene la clausola lo renda “acquistabile”, altri club italiani ed esteri potrebbero farsi avanti, rendendo la corsa a Dybala una vera e propria battaglia di mercato. Il Milan, però, ha l’occasione di piazzare un colpo importante, approfittando di una clausola che, per un giocatore del calibro di Dybala, rappresenta un’opportunità da non sottovalutare.