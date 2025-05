Calciomercato Milan, Allegri ne mette tre alla porta! Loro possono lasciare Milanello, i nomi

Calciomercato Milan, Max Allegri potrebbe avallare le cessioni di Theo Hernandez, Loftus-Cheek e Chukwueze: la situazione

Il calciomercato Milan, come riportato da calciomercato.com, potrebbe considerare la cessione di alcuni giocatori che hanno avuto un rendimento troppo alterno negli ultimi anni. Theo Hernandez, ad esempio, è un giocatore di alto livello, ma la sua fase difensiva non è più così solida come in passato. Potrebbe essere necessario trovare un esterno d’attacco più propenso alla copertura per supportarlo.

Anche Chukwueze potrebbe essere ceduto, poiché il suo ruolo potrebbe essere limitato a quello di jolly a gara in corso. Inoltre, Loftus Cheek potrebbe essere considerato per la cessione a causa dei suoi problemi fisici, che lo rendono incerto per il ruolo di centrocampista. Allegri, infatti, ha bisogno di un giocatore che possa essere affidabile e non salti partite.

La cessione di questi giocatori potrebbe essere necessaria per rinnovare la squadra e trovare nuove soluzioni tattiche. Il Milan potrebbe avere mercato per questi giocatori e potrebbe utilizzare i fondi ricavati per acquistare nuovi giocatori più adatti alle esigenze della squadra.